けさ、千葉県鎌ケ谷市で幼稚園の送迎バスが民家に突っ込み、バスを運転していた40代の男性が死亡し、園児9人が軽いけがをしました。【写真を見る】「運転手さん、もう意識なくて」幼稚園の送迎バスが民家に突っ込む40代の男性運転手死亡園児9人と50代の女性教諭が病院搬送 うち園児9人が軽傷千葉・鎌ケ谷市きょう午前9時前、鎌ケ谷市南鎌ケ谷で「バスが向かいの民家に突っ込んだ。子どもが乗車している」と119番通報が