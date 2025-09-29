29日午前9時前、千葉県鎌ケ谷市で幼稚園児9人などが乗った送迎バスが、民家に突っ込む事故がありました。園児9人全員が軽いケガをして病院に搬送され、運転手の40代の男性は搬送先の病院で死亡が確認されました。警察と消防によりますと、29日午前9時前、鎌ケ谷市南鎌ケ谷で幼稚園児9人などが乗った送迎バスが、民家に突っ込む事故がありました。運転手の40代男性は搬送先の病院で死亡が確認されました。事故当時、バスは市道を東