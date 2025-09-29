カンテレの情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」は29日、関東地区での放送がスタート。コメンテーターの橋下徹氏（56）がオープニングから本音をもらし、笑わせた。第2部から関東、福島でも放送。MC・青木源太アナウンサーから「橋下さん、どうなんですか？“関東モードの橋下徹”はあるんですか？」と問われ、「いや、一緒だと思うんですけど。今までは（ローカル放送の）とれたてっ！で練習して、ウケが良かったやつを東京で話