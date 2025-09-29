NMB48・和田海佑の1st写真集（ワニブックス）のタイトルと表紙が発表された。本書は10月15日に発売される。 【写真】NMB48・和田海佑の1st写真集表紙を見る NMB48の7期生として23歳で加入し「遅咲きのヒロイン」とも称される和田は、キュートなルックスと水着映えするスタイル、そして独特のワードセンスと愛嬌あふれる唯一無二のキャラクターで、研究生時代から存在感を放ってきた。 本作は卒業を控え