タレントの小倉優子が28日に自身のアメブロを更新。子どもたちとザリガニ釣りを楽しんだことを報告した。【映像】小倉優子“和食に寄りがち”長男への手作り弁当を公開この日、小倉は「今日は午前中から自然遊びを楽しみました」と明かし「コンビニでスルメ、100均でタコ糸を購入してザリガニ釣り」と、ザリガニ釣りの準備について説明。「秋は沢山お出かけしたいです！！」とコメントした。続けて更新したブログでは「帰宅