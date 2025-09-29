記者団の取材に応じる前橋市議会の富田公隆議長＝29日午後、前橋市前橋市の小川晶市長は29日、市幹部職員の既婚男性とホテルで複数回面会した問題について、10月2日に市議全員を対象に説明すると伝えた。26日に続き2回目で、小川氏が意欲を示す市長続投に議会の理解を得る狙いがあるとみられる。小川氏と会談した富田公隆議長が記者団に明らかにした。富田氏は29日の会談で、各会派の見解を集約し小川氏に伝達。この中で、公明