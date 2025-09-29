ビール類の税率一本化を前に、サントリーはこれまで「第3のビール」として販売してきた「金麦」を、来年の秋以降「ビール」にすると発表しました。サントリー（株）常務執行役員多田寅 ビール・RTD本部長「金麦をビール化することで、エコノミー市場の活性化の実現を目指していきたい」現在、金麦は「第3のビール」として販売されていますが、来年の秋以降、価格帯はそのままで麦芽の比率を50％以上に引き上げ、「ビール」