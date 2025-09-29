27日のクリスタルパレス戦に敗れ、肩を落とすリバプールの選手たち＝ロンドン（ロイター＝共同）【ロンドン共同】サッカーの欧州各リーグ（22〜28日）で、イングランドは開幕5連勝していた首位リバプールがクリスタルパレスに1―2で敗れて今季初黒星を喫した。アーセナルはニューカッスルに勝って勝ち点13とし、2差に迫った。スペインはレアル・マドリードがレバンテを4―1で下し、アトレチコ・マドリードに屈して開幕からの連