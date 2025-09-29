重い知的障害を持ちながら、得意な水泳で３年前にギネス世界記録に認定された奈良市の井上和晃さん（２７）が１０月、難易度の高い新たな泳法で２度目のギネスに挑戦する。苦手な競泳に代わって目標にしたのがギネス記録。両親は「障害があってもできることがたくさんある、と多くの人に知ってほしい」と願う。（遠藤絢子）挑戦している記録の要件は「両腕を前に伸ばした状態で顔を水面から上げたまま、キックで、１時間以内に