モデルのゆめぽてが２９日、フジ・カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」で、伊東市長の田久保真紀氏の定例会見に「問題が完結されてる感じでお話されてて」と驚きの声を上げた。番組では「お騒がせ市長たち」と題し、学歴詐称の田久保市長、既婚部下とのラブホ通い発覚の前橋市の小川晶市長の問題を取り上げた。田久保市長はこの日、定例会見に登場。市長の略歴確認の厳格化を発表し、自身については「最終学歴の提出、