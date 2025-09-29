タレントの辻希美が28日に自身のアメブロを更新。授乳による身体の不調を明かした。【映像】辻希美、生後1カ月の次女・夢空ちゃんの寝床を公開この日、辻は「金曜日の夜に幸空が発熱して昨日コロナインフル検査したけど陰性で昨日1日熱は上がらず今日は朝から元気満々」と三男・幸空（こあ）くんが回復したことを報告。「気づけば幸空の基地ができております笑笑」と元気な様子をつづり「疲れが出たのかな？」とコメントした。