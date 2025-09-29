投開票まであと5日となった自民党の総裁選挙の情勢について、FNNが国会議員の動向を独自に調査したところ、小泉農水相が約80人を超える議員の支持を固め、他の候補をリードしていることがわかりました。FNNが29日までに自民党所属の国会議員295人の動向を調べたところ、小泉氏が80人を超え、全体の3割弱にあたる幅広い議員の支持を受けています。現時点では林官房長官が2位で、旧岸田派の議員を軸にしつつ、石破首相の周辺議員らも