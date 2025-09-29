青森・おいらせ町の住宅で28日夜、父親を包丁のような刃物で刺し殺害した疑いで、49歳の息子が現行犯逮捕されました。殺人の疑いで現行犯逮捕されたのは、おいらせ町に住む無職の太田隆志容疑者（49）です。28日午後7時前、太田容疑者から「父親を刺した」と110番通報があり、警察が自宅に駆けつけたところ、父親の光政さん（79）が居間で倒れているのが見つかりました。光政さんは右脇腹などを包丁のような刃物で刺され、タオルケ