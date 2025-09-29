歌手松山千春（69）が28日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。肺炎のため81歳で亡くなった兄弟デュオ、ビリー・バンバンの兄、菅原孝（すがわら・たかし）さんを追悼した上で、弟の菅原進（78）との共演を熱望した。「俺はさ、ビリーバンバンが大好きでさ」と明かした。そして「お別れの会は未定ってなってますけど、ぜひお別れの会をやっていただいて。弟の進さんとビリーバンバンの曲を俺も一緒に歌