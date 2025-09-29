書籍『ビジュアル図鑑オカルト大全』（河出書房新社）が9月29日に発売された。 【写真】「錬金術」「黒ミサ」「魔女」などを解説 ヘルメス主義、薔薇十字団、神智学、フリーメイソン、そして悪魔崇拝の要素など、広範かつ神秘的な組織や活動を包括する用語として、一般的に使用されている言葉「オカルト」。本書『ビジュアル図鑑オカルト大全』は、古代エジプトから現代まで、その歴史や内容を200点超の貴重な図版