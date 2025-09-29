富士ミネラルウォーターは、2025年10月上旬より「きかんしゃトーマス」のなかまたちが描かれた「きかんしゃトーマスとなかまたち 350ml」(希望小売価格150円)のボトルデザインを約4年ぶりに一新！アニメで人気の「Newルックデザイン」を採用し、現代の子どもたちになじみのあるスタイルに進化した。【画像】トーマスの新デザインペットボトルをもっと見る富士ミネラルウォーター「きかんしゃトーマスとなかまたち 350ml」ボトルデ