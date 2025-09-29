9人組ボーイズグループCRAVITYの写真集『CRAVITY 5th Anniversary Photo Book』が2025年9月29日（月）にイマジカインフォスより発売された。 【画像】9人組ボーイズグループCRAVITYのデビュー5周年アニバーサリー写真集 CRAVITYは2025年でデビュー5周年を迎える。アニバーサリー企画として写真集『CRAVITY 5th Anniversary Photo Book』が発売。今回の写真集は