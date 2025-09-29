きょう東証プライム市場に再上場したソニーフィナンシャルグループは、午前１０時１３分に流通参考値段１５０円を５５円（３６．７％）上回る２０５円で初値をつけた。直後に２１０円に上昇したが、その後は売り優勢の展開で午後３時９分には１７０円に下落。引けにかけてやや持ち直したものの、初値を下回る１７３円で初日の取引を終えた。 出所：MINKABU PRESS