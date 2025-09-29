自変量機器人はヒト型ロボット向けのAIモデル開発とハードウェア開発をともに手がける。写真は同社製のヒト型ロボット「量子2号」（自変量機器人のウェブサイトより）【写真】2025年8月に北京で開催された「世界ロボット大会」でスピーチする自变量機器人の王潜CEO。ヒト型ロボットの開発を手がける中国のスタートアップ企業がまた1社、大規模な資金調達に成功した。広東省深圳市に本社を置く自変量機器人（Xスクウェ