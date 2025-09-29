２９日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反発。米長期金利の上昇に一服感が出ていることや、この日に日銀が実施した国債買いオペ結果を受け需給の引き締まりが意識されたことが相場上昇につながった。 ２６日発表の米８月個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数は市場予想の範囲内で、米ミシガン大学が同日発表した９月の消費者マインド指数（確報値）では予想インフレ率が速報値から引き下げられた。米インフレ再加速への警戒