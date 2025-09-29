きょう（29日）、岡山県吉備中央町でコンバインが横転する事故がありました。この事故で72歳の男性が死亡しました。 警察によりますと、午前8時半ごろ吉備中央町上竹で「コンバインが田んぼに横転している」旨の119番通報が近くに住む人からありました。コンバインの近くでは事故に巻き込まれたとみられる72歳の男性が座っていたということです。男性はけがをしていましたが意識はあり病院に搬送されましたが、約2時間後に容態が