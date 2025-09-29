エヌ・ピー・シーがこの日の取引終了後、韓国ゴサン・テック社とペロブスカイト太陽電池向け装置における業務提携を目的とした基本合意書を締結すると発表した。 エヌピーシーはペロブスカイト型太陽電池の前工程への参入を目指していることから、前工程に必要なインクジェット技術を有するゴサン社と業務提携をする。エヌピーシーの太陽電池市場における実績及び装置技術と、ゴサン社