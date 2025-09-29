9月30日の決算発表銘柄（予定） ■発表時間未確認※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻 ◆第1四半期決算： インテＧ [東Ｇ] (前回15:30) キーコーヒー [東Ｐ] (前回14:00) ＥＲＩＨＤ [東Ｓ] (前回15:30) ヤマシタＨＤ [東Ｓ] (前回16:00) 日本プロセス [東Ｓ] (前回15:30) ◆第2四半期決算： ＹＥデジタル [東Ｓ] (前回16:00)