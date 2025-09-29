29日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前週末清算値比80円高の4万5130円で取引を終えた。出来高は3万7862枚だった。この日の日経平均株価の現物終値4万5043.75円に対しては86.25円高。 株探ニュース