29日15時45分、TOPIX先物期近2025年12月限は前週末清算値比13ポイント安の3140ポイントで取引を終えた。出来高は7万2082枚だった。この日のTOPIXの現物終値3131.57ポイントに対しては8.43ポイント高。 株探ニュース