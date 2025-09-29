29日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前週末清算値比100ポイント安の2万8240ポイントで取引を終えた。出来高は4270枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万8109.79ポイントに対しては130.21ポイント高。 株探ニュース