29日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年12月限は前週末清算値比5ポイント安の746ポイントで取引を終えた。出来高は2938枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値756.36ポイントに対しては10.36ポイント安。 株探ニュース