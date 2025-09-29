29日15時45分、東証REIT指数先物期近2025年12月限は前週末清算値比24ポイント安の1908ポイントで取引を終えた。出来高は974枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1908.41ポイントに対しては0.41ポイント安。 株探ニュース