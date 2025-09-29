Image: Amazon こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2025年9月29日は、従来モデルの機能はそのままに小型化を実現した、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの「PlayStation 5（CFI-2000A01）」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 PlayStation 5(CFI-