Image: TOKYOBIKE 荷物がなくても走るのが楽しそう。多くの街乗り自転車にはカゴや荷台があるものですが、荷物が多すぎたりデカすぎたりで運べなかったという経験があるかと思います。自転車には荷運びに特化した車体の、カーゴバイクという種類があります。これだと荷物をたくさん運べて超便利。欧州だといろいろあるイメージですが、日本では珍しいかな？ 東京発のカーゴバイクマウン