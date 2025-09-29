旧ソ連のモルドバで28日、議会選挙が行われ、親欧米派の与党が過半数を獲得する見通しです。親ロシア派の政党は抗議活動を呼びかけていて、混乱も予想されます。旧ソ連の構成国で、ウクライナの隣国でもあるモルドバで28日、議会選挙が行われ、中央選挙管理委員会によりますとサンドゥ大統領が率いる親欧米派の与党「行動と連帯」が、およそ50％の得票率を獲得しました。イギリスBBCは与党が単独過半数を獲得する見通しだと伝えて