いすゞ自動車とトヨタ自動車は２９日、水素で発電して走る燃料電池路線バス（ＦＣバス）を共同開発すると発表した。いすゞが販売する車両にトヨタの燃料電池システムを搭載する。２０２６年度から生産を開始し、バスの脱炭素化を後押しする。いすゞの電気自動車（ＥＶ）バス「エルガＥＶ」がベースとなる。ＦＣバスと部品を共通化し、コスト低減を図る。生産はいすゞと日野自動車が折半出資する合弁会社「ジェイ・バス」の宇都