日本新聞協会は29日、新聞やテレビ、インターネットといったメディアへの読者の接触状況を調べる「新聞オーディエンス調査365」の8月分の結果を発表した。戦後80年を迎え、平和報道に高い関心が寄せられた。新聞記事が最も読まれたのは16日。終戦の日に各地で開かれた戦没者追悼式の関連報道が注目された。2番目は15日で、戦争経験者や識者のインタビュー記事に多くの人が触れた。3番目は8日で、トランプ米政権の「相互関税