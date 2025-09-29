日本時間29日での試合をもってメジャーリーグ全30球団の今季レギュラーシーズンが終了すると同時に、繰り広げられてきたし烈な本塁打王争いにも幕が下りました。ナ・リーグはフィリーズのカイル・シュワバー選手が2022年以来2度目の本塁打王となりました。大谷翔平選手は日本時間29日の最終戦で自己最多＆球団記録更新となる55号を放ちましたが、シュワバー選手にあと1本足りない形になりました。対してア・リーグは60本の大台を放