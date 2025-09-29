芸能事務所TAP（旧オフィス北野）代表でタレントのつまみ枝豆（67）が29日、インスタグラムを更新。最愛の母が死去したことを報告した。枝豆は、母の肩を抱いて笑顔を見せたツーショットをアップし「いっぱい苦労をかけた母子供のために生きた母最愛の母が親父と兄貴のいる天国に行きました」と報告。「親孝行、したい時には親はなく本当に親不孝な息子本当にわがままな息子でした」とつづった。続けて「あなたが産んでく