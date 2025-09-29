動画データは100点以上、静止画像は400点以上「私は、罪を犯した人は一生をかけてその罪と正面から向き合い、反省し、償うべきだと思いますし、被告人にもそうしてほしいと思います。しかし、被告人が数年にわたってこれだけの犯行を繰り返していたことや、逮捕されてから裁判にいたるまでの行動からすると、被告人にそれを望むのは無理なのだとも思います」柔道塾の元塾長が、塾生だった（事件当時に13歳未満だった）複数の女児に