◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」ゴルフ場にオレンジ色のタオルを掲げるＧ党があふれた。視線の先には、前巨人監督の原辰徳さん（６７）がいた。９月の相模原ＧＣで日本シニアオープンに初出場。年齢を感じさせない背筋が伸びた立ち姿、爽やかな笑顔に心をつかまれた。スタート前、知人に「ここでは静かに応援してね」と耳打ち。かと思えば、第１打をフェアウェーに運んで「センター前ヒット！」。林へ曲げたボールが運良