元衆議院議員の政治評論家でタレント、投資家としても知られる杉村太蔵が29日、都内で行われた『デジタル証券「renga」新サービス開始記者発表会』に参加した。【写真】嬉しそう…！夫婦初共演となった加藤シルビア＆、山本浩平氏今年2月にTBSを退社した加藤シルビアアナウンサー（39）、その夫でデジタル証券の代表取締役CEOを務める実業家の山本浩平氏とトークセッションを実施。金融のプロが居並ぶ中で“有識者”として紹介