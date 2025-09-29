ホストクラブに通う女性らをターゲットに超高金利で金を貸し付けた疑いで闇金業者の男3人が逮捕されました。韓国籍の韓甲哲容疑者（52）ら3人は、法律で定められた金利の約20倍で女性に金を貸し付け、約400万円の違法な利息を得た疑いが持たれています。金を借りた女性から「返済に困っている」などと警視庁に相談があり事件が発覚しました。韓容疑者らは、ホストクラブに通う女性や風俗店で働く女性をターゲットに金を貸していた