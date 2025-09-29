日本国際博覧会協会は２９日、大阪・関西万博の２２日の一般来場者数が２２万５３３３人となり、１日あたりの最多を更新したと発表した。これまでの最多は１９日の２２万１５７６人だった。開幕した４月１３日から今月２７日までの累計は２２０７万２７１７人で、２００５年に開催された愛知万博の来場者数（２２０４万９５４４人）を超えた。今月２８日は速報値で２０万５０００人が来場した。