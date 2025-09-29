路上で面識のない女子大学生に性的暴行を加えたとして、東京の板橋区職員の男が逮捕されました。板橋区職員の山田夏彦容疑者（37）は、8月22日夜、清瀬市の路上で、面識のない10代の女子大学生に性的暴行を加えた疑いがもたれています。警視庁によりますと、女子大学生が被害に遭った直後に近くの交番に駆け込んで事件が発覚し、防犯カメラの捜査から山田容疑者が浮上しました。調べに対し、山田容疑者は、「私がわいせつ行為をし