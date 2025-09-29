ウクライナの隣国、旧ソ連のモルドバで28日、議会選挙がおこなわれ、親欧米派の大統領が率いる与党が単独過半数を維持する見通しです。モルドバの中央選挙管理委員会は29日、開票率99．78％現在の結果を発表し、EU＝ヨーロッパ連合への加盟を推進するサンドゥ大統領の与党「行動と連帯」が101議席中54議席を獲得し、単独で過半数を維持しました。ロシアとの結びつきが強いドドン前大統領が率いる社会党や共産党などの野党連合は得