1994年10月28日に原宿で誕生したストリートファッションブランド、NEIGHBORHOOD（ネイバーフッド）が、30周年イヤーのフィナーレを飾る展覧会「NEIGHBORHOOD 30TH ANNIVERSARY EXHIBITION」を開催します。会期は9月29日から10月5日まで、会場はラフォーレ原宿6階・ラフォーレミュージアム原宿です。photo by ©FASHION HEADLINE『THE TOKYO HUNDREDS 2』──原宿の肖像を編む100組本展の中核となるのが、30周年記念で刊行され