メジャーリーグは日本時間29日の試合をもって全30球団のレギュラーシーズンが終了しました。これにより、繰り広げられてきたし烈なホームラン王争いの結果はフィリーズのカイル・シュワバー選手が56本で大谷翔平選手をわずかに1本上回り、自身2度目の本塁打王、初となる打点王に輝きました。日本時間29日の試合では大谷選手が55本ソロを放ち、自己最多と自身が去年打ち立てた球団記録を更新しました。2人のMVP最有力候補はそれぞれ