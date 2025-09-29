足元をおしゃれに引き立てる、ファッションアイテムの定番「スニーカー」。限定品や希少品が市場に出回り、プレミアム価格（プレ値）がつくようになって以来、いわゆる“スニーカーブーム”が加熱した。ところが、直近では「スニーカーブームは終わった」との声も聞かれる。消費者志向の変化や市場の成熟化などが要因になっているが、果たしてその真相はどうなのだろうか？2018年にスニーカー情報サイトとしてスタートし、現在は国