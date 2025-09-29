昨年9月29日に老衰のため90歳で亡くなった、アニメ「ドラえもん」のドラえもん役で知られた声優で俳優の大山のぶ代さんをしのぶ会が29日、都内で開かれた。囲み取材に応じた俳優毒蝮三太夫（89）は「はっきり言って、大山のぶ代が施設に入ってから1回も会っていない。10年以上会っていない。担当マネジャーが『行っても分からないから』と。元気な時の大山のぶ代がずっと目に残っていて」と振り返った。毒蝮は大山さんの結婚式の司