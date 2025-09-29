28日、神奈川県に住む80代の男性が佐渡市の山で遭難し、警察などが捜索にあたっています。遭難したのは神奈川県川崎市に住む80代の男性です。警察などによりますと、男性は写真撮影のために1人で佐渡市石名を訪れ、“移動中に転倒した”という連絡が友人を通じて消防に通報されました。その後、男性とは連絡が取れなくなっています。警察などは29日午前8時から男性を捜索していますが、午後3時現在、見つかっていません。遭難した