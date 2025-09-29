鹿角市の果樹園で、モモ約1,000個が食い荒らされているのが見つかりました。痕跡からクマによる被害とみられています。鹿角警察署の調べによりますと、29日朝、鹿角市の60代の男性が、鹿角市十和田大湯吹越の果樹園を確認したところ、モモ約1,000個が食い荒らされているのを見つけました。果樹園にはクマのものとみられる足跡があり、爪痕などがついた実が散乱していたということです。26日午後4時ごろから29日午前8時ごろまでの間