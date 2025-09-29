10月4日投開票の自民党総裁選で注目される2人（画像：それぞれ高市早苗公式X、小泉進次郎公式Instagramより）【写真】これは劇的変化…高市早苗の「眉」どうなった？自民党総裁選の投開票まで残り1週間を切った。下馬評では、トップを走るのは高市早苗氏と小泉進次郎氏だと言われている。党所属国会議員の支持動向と世論調査の両面で両者の名前が並び、接戦の構図が鮮明になってきた。今回の総裁選は、単なる政策論争にとどまらず