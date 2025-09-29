トルコ2部リーグで、仲間割れによるレッドカードという珍しい事態が起こった。事件が起きたのは、金曜日に行われたペンディクスポル対サカリヤスポルの一戦だ。後半に3-1と2点をリードされていたサカリヤスポル。マイナスのクロスを受けた途中投入のブラク・アルティパルマクは右に持ち替えてシュートするが、これは枠を外れていく。しかしゴール前でフリーとなっていた味方が複数おり、もったいないシーンだった。このプレイに怒